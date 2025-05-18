مسؤول سعودي: الطيران السعودي يستأنف رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015

استأنف الطيران السعودي رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015، في إشارة إضافية على تحسن العلاقات بين البلدين منذ تطبيع علاقتهما في 2023، على ما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني طالبا عدم ذكر اسمه إنّ "شركة فلاي ناس (للطيران المنخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية) استأنفت رحلات نقل الحجاج الإيرانيين من مطار الإمام الخميني في طهران السبت".

وأوضح أنها "ستقوم برحلات مماثلة من وإلى مطار مشهد في مدينة مشهد" بشمال شرق إيران.

وأمس، أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية أنه خلال الأيام الاثني عشر الأولى من بدء عمليات إرسال الزوار لأداء مناسك الحج في مكة، دخل أكثر من 30 ألف حاج إيراني إلى السعودية وذلك في إطار 207 قافلة.

وأشارت المنظمة إلى أنّه من المتوقع أن يصل أكثر من 85 ألف حاج إيراني إلى السعودية وفقًا للخطط الموضوعة.

ويأتي ذلك مع استمرار إيران والسعودية في العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.