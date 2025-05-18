كاتس: حكومة لبنان مسؤولة عن إطلاق النار من أراضيها ولا ينبغي ترك سكان الشمال "كحاجز بينهم وبين العدو"

زعم وزير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بأنّه منذ توليه منصبه بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فإن "الجيش الإسرائيلي يُطبق التفاهمات في مواجهة أي انتهاك"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "معاريف"، في وقت تواصل فيه إسرائيل خرق الاتفاق وممارسة الاعتداءات على لبنان بشكل يوميّ.

وكشف أن "النقاط التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي (في جنوب لبنان) ليست محددة زمنيا، بل تعتمد على الوضع"، معتبرًا أنّ "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن إطلاق النار من أراضيها". وقال إن "الطموح هو أن يتم تنفيذ الاتفاق في الشمال".

ورأى أنّه "لا ينبغي ترك السكان في الشمال كحاجز بينهم وبين العدو، كما هو الوضع في الجنوب"، مع قطاع غزة.

إلى ذلك، ذكر كاتس أنّ إسرائيل لا تنوي التدخل في هوية النظام في دمشق، بل إنها تحرص على أمنها. وقال "نحن نعمل على إزالة التهديدات الاستراتيجية والحفاظ على الأجواء المفتوحة"، مضيفا: "لقد نقلنا رسالة واضحة- لن نسمح بإيذاء الدروز".

وحول قطاع غزة، صرّح كاتس أنه "لن يكون هناك بعد الآن واقع لا توجد فيه منطقة أمنية بين العدو وسكان الجنوب، لا أثناء القتال ولا بعده"، وأضاف "يجب أن نوفر للسكان مساحة آمنة، ونمنع تهريب الأسلحة إلى غزة".

وفيما يتعلق بعملية "عربات جدعون"، قال كاتس إن الهدف هو "خلق الظروف التي تسمح بإنهاء الحرب وتحقيق أهدافها: نزع السلاح من غزة، وطرد قيادة حماس، وإطلاق سراح جميع الأسرى".

وأضاف "في الوقت الراهن، لا توجد أي مساعدات تصل" إلى قطاع غزة، و"إذا تقرر إدخال المساعدات، فسيكون ذلك لمناطق محددة فقط، مع تدقيق صارم على كل من يدخل، مع ضمان عدم وصول المساعدات إلى حماس".