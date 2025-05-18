أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ "العمل جارٍ لتحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع أميركا وسيتم الإعلان عنه قريبًا".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى قطر عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، كما دعاها إلى اتخاذ القرار.
وسبق وأن أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "أننا لم نتلق أي مقترح مكتوب بشأن الاتفاق النووي من الولايات المتحدة الأميركية".
ولفت، في تصريح، إلى "أننا لن نتخلى عن حقنا في التخصيب من أجل الأغراض السلمية".
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: العمل جارٍ لتحديد موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع أميركا وسيتم الإعلان عنه قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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