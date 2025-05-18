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النشرة: نسبة الاقتراع في بيروت وصلت إلى 16.7% وفق الأرقام الرسمية

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النشرة: نسبة الاقتراع في بيروت وصلت إلى 16.7% وفق الأرقام الرسمية

أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في مدينة بيروت، بحسب الارقام الرسمية، بلغت 16.70 بالمئة، حيث وصل عدد المقترعين إلى 85966 من أصل 514800 مقترع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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