النشرة: نسبة الاقتراع في بيروت وصلت إلى 16.7% وفق الأرقام الرسمية

أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في مدينة بيروت، بحسب الارقام الرسمية، بلغت 16.70 بالمئة، حيث وصل عدد المقترعين إلى 85966 من أصل 514800 مقترع.

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