البابا لاوون الرابع عشر للرئيس عون: سأستمر في العمل من أجل السلام في لبنان والمنطقة

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال لقائه البابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان، إلى "أننا ننتظر زيارتكم إلى لبنان، ونثمن عاليًا إعلانكم القيام بكل ما يلزم للسلام في لبنان".

بدوره، أكّد البابا لاوون للرئيس عون "أنني أصلي دائمًا لأمن لبنان واستقراره وسعادة شعبه، وسأستمر في العمل من اجل السلام في لبنان والمنطقة".

وكان قد قدّم رئيس الجمهورية والسيدة الأولى نعمت عون التهاني للبابا لاوون الرابع عشر، وذلك عقب القدّاس الحبري الأول الذي ترأسه في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان، وسط حضور رسمي وشعبي كبير من مختلف أنحاء العالم.