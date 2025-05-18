عاجل..الموت يطوّق المستشفيات في غزة.. الإندونيسي تحت الحصار والأوروبي خارج الخدمة

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن القوات الإسرائيلية تفرض طوقاً أمنياً مشدداً حول المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وسط عمليات عسكرية وصفت بـ"المدمرة" في محيط المنشأة الصحية، تضمنت إطلاق نار مباشر طال باحات المستشفى وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأضافت المصادر أن طائرات مسيرة استهدفت قسم العناية المركزة، مما أدى إلى إصابة مريضين أثناء محاولتهما مغادرة الموقع وسط ظروف طبية وأمنية بالغة الخطورة.

حالة من الذعر تسود بين المرضى والكوادر الطبية داخل المستشفى، ما يعرقل تقديم الرعاية الصحية، خاصة في ظل النقص الحاد في الإمكانيات وتزايد الضغوط الأمنية، وسط تحذيرات من توقف المستشفى عن العمل كلياً إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة منذ عدة أيام، وهو المستشفى المرجعي الوحيد لعلاج مرضى السرطان جنوب القطاع، مما أدى إلى توقف العلاجات لأكثر من 10 آلاف مريض، بينهم 4,500 طفل، مؤكدة الحاجة الماسة إلى إجلاء طبي عاجل.