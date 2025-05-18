وديع الخازن: تنصيب البابا لاوون الرابع عشر علامة فارقة ووحدة لبنان نموذج يحتذى

أكد عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أن تنصيب قداسة البابا لاوون الرابع عشر حبراً أعظم للكنيسة الكاثوليكية يشكّل علامة فارقة في مسيرة الكنيسة الجامعة، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العالم التي تكثر فيها التحديات الروحية والإنسانية.

وأشار الخازن إلى أن قداسة البابا يتولى دفة القيادة الروحية ليقود مسيرة الإيمان، ويجدّد دعوة الإنجيل إلى السلام، ويعزّز رسالة المحبة والوحدة بين الشعوب، مستلهماً تعاليم السيد المسيح ومسترشداً بروح التواضع والخدمة.

ولفت إلى أن لبنان شرف بهذا الحدث الروحي الكبير من خلال حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى، الذين مثلوا جميع اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، في دلالة وطنية راقية على وحدة الشعب اللبناني واحترامه العميق للقيم الدينية الجامعة.

وختم الخازن بدعاء إلى الله أن يفيض على قداسة البابا ليون الرابع عشر نعمته وحكمته، ليقود الكنيسة بثبات ومحبة على طريق الحق، ويواصل حمل رسالة الخلاص والسلام إلى الشرق الأوسط وأقاصي الأرض.