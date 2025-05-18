لفت النّائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "مشاريع عدّة عُرقِلَت في المجلس البلدي السّابق في بيروت، وسنكون إلى جانب المجلس البلدي الجديد ونسهّل عمله"، مؤكّدًا أنّ "الأحزاب ليست من المريخ بل هي جزء من بيروت، وقد تحالفت لضمان المناصفة وتطبيق المشاريع الإنمائيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: الأحزاب ليست من المريخ بل جزء من بيروت وقد تحالفت لضمان المناصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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