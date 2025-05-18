اشار الرئيس السابق ميشال عون الى أن "اللبنانيين يعيشون اليوم نتائج التجنيس العشوائي الذي فُرض على لبنان في العام 1994، والذي أخلّ بالتوازن الطائفي والديمغرافي فيه"، لافتا الى ان "هذا الخلل سيبقى يشوّه كل انتخابات تقوم على قانون يعتمد النظام الأكثري، ويضرب صحة التمثيل وعدالته".

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال عون: الخلل بالتوازن نتيجة التجنيس العشوائي سيبقى يشوّه كل انتخابات تقوم على النظام الأكثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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