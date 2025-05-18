أشاد رئيس كتلة "بعلبك الهرمل" النّيابيّة النّائب ​حسين الحاج حسن​، خلال جولته في مراكز الاقتراع للانتخابات البلديّة والاختياريّة في بعلبك، بـ"التّفاعل الشّعبي والحضور والإقبال وحضور المواطنين منذ الصّباح الباكر". وأشار إلى أنّ "نسبة الاقتراع تتزايد، والقوى الأمنيّة تقوم بواجبها، كما أنّ المندوبين يؤدّون دورهم"، مؤكّدًا أنّ "النّسبة ستزداد خلال ساعات النّهار، وبالتّالي نتمنّى من المندوبين أن يسرّعوا العمليّة بسبب الطّقس الحار والازدحام، خصوصًا وأنّنا نجد بين المشاركين في العمليّة الانتخابيّة العديد من الأشخاص الكبار في السّن. هؤلاء نجلّهم ونحترم إصرارهم على المشاركة في هذا الاستحقاق رغم المرض، وبشكل عام تسير الأمور بشكل جيّد".

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن جال بمراكز الانتخاب في بعلبك: الأمور تسير بشكل جيد ونسبة الاقتراع تتزايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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