النشرة: خلاف بمتوسطة القاع الرسمية بسبب خطأً غير مقصود بوضع المظروف

افادت مراسلة "النشرة" عن "خلاف في القلم رقم واحد في متوسطة القاع الرسمية بسبب خطأً غير مقصود في وضع المظروف بين صندوق البلدية و الاختيارية، والغى رئيس القلم الظرف ورفض اعادة التصويت".

واشارت الى ان "نسبة الاقتراع في القاع ارتفعت الى 25.6%.