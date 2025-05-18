النشرة: إشكال داخل مركز اقتراع في الكرك والجيش يتدخل لضبط الوضع

أفادت مراسلة "النشرة" بوقوع إشكال داخل أحد مراكز الاقتراع في بلدة الكرك، حيث تدخلت قوة من الجيش اللبناني لاحتوائه.

وفي السياق، سجلت نسب الاقتراع في عدد من البلدات في قضاء زحلة على الشكل الآتي: كفرزبد ٥٠ بالمئة، رعيت ٤٤ بالمئة، قاع الريم ٣٨ بالمئة، وتربل ٣٧ بالمئة.