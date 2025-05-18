أفاد مراسل النشرة بأن "نسب الاقتراع التفصيلية في مدينة بيروت جاءت على الشكل التالي: الأشرفية 8.20، الباشورة 8.53، الرميل 7.85، الصيفي 7.36، المدور 6.60، المرفأ 10.33، المزرعة 11.01، المصيطبة 9.18، دار المريسة 10.19، دار المريسة/ ميناء الحصن 5.62، رأس بيروت 10.13، زقاق البلاط 7.91، ميناء الحصن 4.58".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسب الاقتراع التفصيلية في بيروت حتى الساعة الادنى لميناء الحصن بـ4.58 بالمئة والاعلى في المزرعة بـ11.01 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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