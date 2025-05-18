أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن مجهولين أطلقوا النار على الماكنة الانتخابية للائحة "كامد اللوز للإنماء" في بلدة كامد اللوز في البقاع الغربي، ما أدى إلى إصابة المواطن "ج د" بجروح طفيفة. وقد تدخل الجيش اللبناني على الفور وعمل على ملاحقة مطلقي النار.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابة مواطن بإطلاق نار من قبل مجهولين على الماكنة الانتخابية في كامد اللوز والجيش يلاحق مطلقي النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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