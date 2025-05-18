النشرة: نسبة الاقتراع في بيروت بلغت 8.63% وفي بعلبك الهرمل 19.88% وفي البقاع 19.93%

أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في مدينة بيروت، بحسب الارقام الرسمية، بلغت 8.63 بالمئة، حيث وصل عدد المقترعين إلى 44445 من أصل 514800 مقترع.

واشار الى أن نسبة الاقتراع في محافظة بعلبك الهرمل بلغت 19.88 بينما بلغت في محافظة البقاع 19.93 بالمئة.

في التفاصيل، في قضاء راشيا وصلت إلى 17.71 بينما في الهرمل وصلت إلى 16.91 وفي البقاع الغربي وصلت إلى 18.66 وفي زحلة 21.24 وفي بعلبك 20.40.