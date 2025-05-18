اكد البابا لاوون الرابع عشر خلال قداس تنصيبه أن "في عالم مجروح بسبب الكراهية والعنف والتحيز والخوف من الاختلاف والنموذج الاقتصادي الذي يستغل موارد الأرض ويهمش الفقراء، يجب أن تكون الكنيسة علامة على الوحدة والشركة في العالم".

كانت هذه تفاصيل خبر البابا لاوون خلال قداس تنصيبه: في عالم مجروح بسبب العنف والتحيز يجب أن تكون الكنيسة علامة على الوحدة والشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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