شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستقبل وفد تحالف الأحزاب المصرية ويرحب بهم فى الجلسة العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفد من تحالف الأحزاب المصرية، اليوم الأحد، والذين حضروا جانب من الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة التقرير العــام للجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 و التأشيرات العامة المرافقة له.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد من تحالف الأحزاب المصرية، برئاسة النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ بدأ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة التقريـر العــام للجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026و التأشيرات العامة المرافقة له.

وعرض النائب أحمد سمير التقرير قائلا إن خطة عام 2026 /2025 تأتي في ظل أوضاع غير مستقرة على الصعيدين العالمي والمحلي، بل وُضعت في سياق استثنائي يشهد تحديات غير مسبوقة، نتيجة لما يشهده العالم من توترات سياسية واضطرابات اقتصادية متلاحقة، أفرزت تغيرات سريعة وعميقة في بنية العلاقات الاقتصادية الدولية، انعكست آثارها على مختلف الاقتصادات، ومن بينها الاقتصاد المصري، بحكم اندماجه في المنظومة الاقتصادية العالمية.

تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب المصرية