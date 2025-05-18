شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يثمن الموقف المصرى المؤيد لحق الشعب الفلسطينى الشرعى والإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة العليا لحزب النور اجتماعها الدوري، وذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس الحزب، ورئاسة المهندس سامح بسيوني رئيس الهيئة العليا للحزب، ومشاركة نواب ومساعدي رئيس الحزب، ورئيس مجلس شيوخ الحزب، والأمين العام، وباقي أعضاء الهيئة.

وتضمن الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية العامة في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تتعرض لها المنطقة، وما يدور من أطروحات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وما يتبعها من تأثيرات اقليمية تهدد المنطقة بأسرها.

وثمنت "عليا النور" -في اجتماعها- موقف الإدارة المصرية المؤيد لحق الشعب الفلسطيني الشرعي والإنساني والقانوني في الحياة الكريمة على أرضه وفي البقاء على أرضه وعدم تهجيره خارج أرضه مع إقامته لدولته الفلسطينية التي يحكمها بنفسه، مؤكدة على أهمية الالتفاف الشعبي المصري الداعم لموقف القيادة المصرية في رفضها الواضح والحاسم لتلك الأطروحات التي تهدد المنطقة بأسرها وتسعى إلى تكوين شرق أوسط جديد.

وفي السياق ذاته، استعرضت الهيئة العليا خطة عمل أمانة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وآليات تفعيل أنشطة الملفات والإدارات المختلفة بالأمانة العامة استعدادا للمشاركة الايجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما يحقق المساهمة الفاعلة التي تعمل على تحقيق الصالح العام للبلاد.