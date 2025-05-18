شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين تستجيب لقرار الإضراب بالامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

بدء المحامون اليوم، الأحد، بالمحافظات المختلفة في تنفيذ قرار قرار الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

وامتنع محامو سوهاج والفيوم وجنوب القليوبية وشمال وجنوب الدقهلية والمنوفية وشمال وجنوب الشرقية وكفر الشيخ وجنوب الجيزة وشمال القليوبية وقنا عن الحضور أمام محاكم الجنايات احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية وامتثالا لقرار النقابة العام.

ومن جانبه تابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

وتؤكد النقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.