شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يتابع سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات والان مع تفاصيل الخبر

يتابع نقيب المحامين، عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية اعتراضا على الرسوم القضائية الجديدة، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

وتؤكد النقابة على أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.

وقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.