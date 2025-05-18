شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يحيل إلى الحكومة 24 تقريرا لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 24 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، وهى كالتالى:

-1تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمـيـن مـن النائب/ محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني و من النائب / محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات

۲- تقرير لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب / أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحـــدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي

3- تقريرا لحنـة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغـر عـن طلبات المناقشة العامة المقدمة من:

النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية

-من النائب/أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضواً مـن السـادة الأعضــاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية".

٤- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة/ نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية ومن النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تصيل خدمة الغاز الطبيعــي لقـرى مركز الباجور محافظة المنوفية ومن النائب/ محمود سامي، بشأنتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيــف مـن أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر

٥- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتـب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبـة المقــدم من النائب / محمود سامي، بشأن أسوةتعميم استخدام الهيدروجين الأخضـر فـي شـركات مصانع البتروكيماويات المصرية بشركة أبو قير للأسمدة

٦- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبـة المقــدم مـن النائب طارق عبد الهادي، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية

٧- تقريرا لحنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين

برغبة المقدمين من:

النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعـة مصــر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومن النائب/ خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجـع الحـجـر – قرية الجعافرة – محافظة أسوان

8- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير عــلاج الـدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص

ومن النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العـام إلــى أمانة المراكز

الطبية المتخصصة

ومن النائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف ومن النائب/خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوار ئ

٩- تقريرا لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحــد مـن الممارسات الزراعية الضارة ومن النائب / محمود سامي الإمام ، بشأنتعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

١٠- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن: طلب المناقشة العامة المقدم من النائب/ جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية الاقتراحات برغية المقدمة من:

النائبة/ سها السعيد، بشأن استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحيةالناشئة

ومن النائب/ محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا

- النائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم – محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي

11 - تقريرا اللحنة المشتركة مـن لحنـة الثقافة والسياحة والآثــار والإعــــلام ومكتــــب لحنـــة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:

النائب / عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف ..أسطورةمن عبق التاريخ

ومن النائبة هيام ،فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف

۱۲- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبـــي لحنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من ال أحمد القناوي، بشأن انشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية ومن النائب الفكرية وبراءات الاختراع