شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: الشباب هم شركاء حقيقيون فى بناء الحاضر والان مع تفاصيل الخبر

شارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء، فعاليات البرنامج التدريبي "بناء قدرات الشباب في مواجهة الأزمات"، الذي نظمته المحكمة العربية للتحكيم خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، بمقر المحكمة في القاهرة، بمشاركة شباب اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق ورئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم،

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى كلمته، أن هذا البرنامج يأتي في إطار ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في شباب مصر، وحرص القيادة السياسية المستمر على دعمهم وتمكينهم، مشيراً إلى أن البرنامج يُجسد رؤية الدولة في إعداد كوادر شبابية واعية وقادرة على مواجهة التحديات والأزمات المعاصره بفعالية واقتدار.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى أن الشباب هم شركاء حقيقيون في بناء الحاضر، وليسوا فقط أمل المستقبل، مثمنًا التفاعل الإيجابي والوعي الكبير الذي أبداه المشاركون في البرنامج، ومستوى الالتزام الذي عكس روحهم الوطنية واستعدادهم للمساهمة الفعالة في خدمة وطنهم.

ووجّه المستشار عبد الرازق خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ما يبذله من جهود مخلصة لتوفير الفرص الحقيقية أمام الشباب، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب هم من راهن عليهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارهم النواة الحقيقية لمستقبل مشرق لمصر.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين تكريما لجهودهم ومشاركتهم المتميزة.

فعاليات البرنامج التدريبي "بناء قدرات الشباب في مواجهة الأزمات

فعاليات البرنامج التدريبي "بناء قدرات الشباب في مواجهة الأزمات