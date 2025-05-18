شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل أمانة التجارة والصناعة برئاسة أيمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن التشكيل الجديد لأمانة التجارة والصناعة، برئاسة أيمن الجميل أمينًا للأمانة، وذلك في إطار سعي الحزب لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع بيئة الأعمال والاستثمار.

وضم التشكيل مجموعة من الكفاءات والخبرات المتنوعة في مجالات التجارة والصناعة، حيث تم تعيين كل من:

• أحمد الحلوجي

• صدام الشريف

• أشرف عبد الهادي

كأمناء مساعدين، كما شمل التشكيل أعضاء الأمانة المركزية التالية أسماؤهم:

• هاجر فاروق

• منير بيصار

• أيمن العشري

• عمرو الفندي

• علي أبو العلا

• ماري بشاره

• إبراهيم حمدي

• عثمان بدران

• أحمد عاشور

• إيهاب سمير

• محمد عزب

وأكد الحزب أن التشكيل الجديد يأتي في إطار خطته لإشراك الخبرات الوطنية في صياغة السياسات التي تخص التجارة والصناعة الوطنية، والتفاعل الفعال مع مجتمع الأعمال والصناعة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

ويعد هذا التشكيل خطوة جديدة ضمن تحركات الحزب لتعزيز حضوره السياسي والمجتمعي، عبر تفعيل أماناته النوعية في مختلف المجالات.

التشكيل