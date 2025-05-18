شهيد و9 جرحى في قصف إسرائيلي على اليمن

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت مقاتلات حربية إسرائيلية ، مساء اليوم الجمعة 16 مايو 2025 ، غارات جوية على موانئ في اليمن عرف منها ميناء الحديدة وميناء الصليف.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين، عن "استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين إثر العدوان" الإسرائيلي على "ميناءي الصليف والحديدة في حصيلة غير نهائية".

وأفاد إعلام الحوثيين بتعرض ميناء الصليف وميناء الحديدة لغارات إسرائيلية؛ من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية عن حجم ونتائج الهجمات الجوية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تدمير بنى تحتية للحوثيين في ميناءي الحديدة والصليف، معتبرا أن "الميناءين يستخدمان لنقل وسائل قتالية وهو مثال آخر على الاستخدام والاستغلال الذي يقوم به نظام الحوثيين للبنية التحتية المدنية بهدف تعزيز بالإرهاب".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "نحن لسنا على استعداد للجلوس جانبا والسماح للحوثيين بمهاجمتنا. سنهاجمهم بشكل أكبر بكثير بما في ذلك قادتهم والبنية التحتية التي تتيح مهاجمتنا"، مضيفا أن "إيران هي من تقف خلفهم وتدعمهم وتعطيهم التعليمات والموافقة".

وأضاف أن "الحوثيين سيدفعون ثمنا باهظا، ونحن سندافع عن أنفسنا بكل الوسائل المطلوبة من أجل الحفاظ على أمن دولة إسرائيل".

وذكر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش هاجم وألحق ضرر كبيرا بالموانئ في اليمن التي تخضع لسيطرة الحوثيين. في حال واصلوا إطلاق الصواريخ نحو دولة إسرائيل فإنهم سيتلقون ضربات مؤلمة وسنلحق الأذى بقادتهم ونغتال عبد الملك الحوثي مثلما فعلنا للضيف والسنوارين (يحيى ومحمد السنوار) في غزة ، ونصر الله في بيروت، وهنية في طهران".

وصدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن نتنياهو وكاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، تابعوا طائرات سلاح الجو أثناء مهاجمتها أهدافا للحوثيين في اليمن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11" عن مسؤول أمني، قوله إن "هدف الهجمات على الموانئ البحرية في اليمن هو حصار الحوثيين إلى جانب إلحاق الضرر الاقتصادي بنظامهم، وذلك بعد أن هددوا بفرص حصار بحري على إسرائيل".

وهذه المرة الثامنة التي تهاجم فيها إسرائيل اليمن منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والثالثة منذ استئناف الحرب في الثامن عشر من آذار/ مارس الماضي؛ حسبما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن قبل 10 أيام، ومنذ ذلك الحين أطلق الحوثيون 7 صواريخ باليستية وطائرتين مسيّرتين (بمعدل صاروخ أو طائرة يوميًا).

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل نقلت في الأيام الأخيرة تحذيران لإخلاء الموانئ البحرية الثلاثة في اليمن، لكن لم يتم ذلك فعليا وتواصل العمل فيها رغم تحذيرات الإخلاء".

وأعلن الحوثيون في ساعة متأخرة من ليل الخميس – الجمعة، استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك بعد أن دوّت صافرات الإنذار في مناطق واسعة في ضواحي تل أبيب و القدس ، فيما جرى تعليق الرحلات من وإلى المطار بشكل مؤقت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار أطلقت وفق السياسات المتبعة.

والأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء 3 موانئ هي رأس عيسى والحديدة والصليف، وذلك تمهيدا لقصفها.

المصدر : وكالات