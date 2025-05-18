الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "تأثير الكتل الهوائية الحارة والجافة والمحمّلة بطبقات يستمر خلال اليوم الأحد بالرغم من انخفاض درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الإثنين حيث تنخفض بشكل إضافي فتعود إلى معدلاتها وتكون مصحوبة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة".

وحذّرت من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة محملة بطبقات من الغبار في الأجواء تسوء معها الرؤية أحياناً، كما نلمس إنخفاضاً بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة بدءاً من بعد الظهر فيتكوّن الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة أحياناً".

وذكرت أن "طقس الإثنين قليل الغيوم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تلامس معدلاتها الموسمية".

واوضحت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة حيث تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات"، مضيفة ان "طقس الاربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة".