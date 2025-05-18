شحادة أدلى بصوته في الانتخابات البلدية: بيروت تحتاج لمجلس بلدي قوي يخدم المدينة

أشار وزير المهجّرين وزير الدّولة لشؤون التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في ثانوية رأس بيروت، إلى "أنّه شارك في هذا الاستحقاق دعمًا لبيروت الّتي تستحق الأفضل لأبنائها".

وأكّد أنّ "بيروت تحتاج إلى مجلس بلدي قوي يخدم المدينة"، لافتًا إلى أنّ "الاقتراع واجب للحفاظ على الدّيمّقراطيّة والمساهمة في بناء الأوطان".