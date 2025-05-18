خواجة أدلى بصوته بالانتخابات البلدية في بيروت: للمحافظة على المناصفة والشراكة والتنوع

أشار عضو كتلة "التّنمية والتّغيير" النّائب ​محمد خواجة​، بعد إدلائه بصوته في الانتخابات البلديّة والاختياريّة في المدرسة الأرمنيّة- جامعة هايكازيان في رأس بيروت، إلى "أنّنا أتينا اليوم للتّعبير عن خيارنا بالاقتراع للمجلس البلدي الجديد"، داعيًا كل النّاخبين في العاصمة بيروت إلى "المحافظة على موضوع المناصفة وموضوع الشّراكة والتّنوع، من هنا كان تأييدنا للائحة "بيروت تجمعنا".

وأوضح أنّ "هذه اللّائحة قد تكون الوحيدة الّتي عبّرت عن كل مكوّنات المدينة بكل أقسامها وأطيافها ومذاهبها وبكل قواها السّياسيّة"، متمنّيًا أن "يختار النّخبون وحدة العاصمة الّتي هي أساس وحدة لبنان، من خلال حفظ الشّراكة الموجودة في المجلس البلدي".

وركّز خواجة على "أنّنا لا ننسى موضوع التّصويت للمخاتير، خصوصًا أنّ المختار له دور كبير في حياة النّاس، فهو يرافقهم من المهد إلى اللّحد بكل معاملاتهم وشؤونهم ومشاكلهم. من هنا أنصح ناخبينا أن يختاروا المخاتير الأفضل الّذين يعيشون بينهم والّذين يشعرون بكل مشاكلهم وهمومهم".