أفاد مراسل النشرة بأن نسب الاقتراع التفصيلية في مدينة بيروت حتى الساعة 11 ونص، جاءت على الشكل التالي: الأشرفية 6.03 بالمئة، الباشورة 5.77 بالمئة، الرميل 5.49 بالمئة الصيفي 6.47 بالمئة، المدور 4.80 بالمئة، المرفأ 7.48 بالمئة، المزرعة 7.53 بالمئة، المصيطبة 6.15 بالمئة، دار المريسة 7.20 بالمئة، دار المريسة/ ميناء الحصن 3.30 بالمئة، رأس بيروت 7.54 بالمئة، زقاق البلاط، 5.07 بالمئة، ميناء الحصن 3.25 بالمئة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسب الاقتراع التفصيلية في بيروت حتى الساعة رأس بيروت الأعلى بـ7.54 بالمئة وميناء الحصن الأدنى بـ3.25 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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