العثور على جثة فلسطيني في أحد البساتين عند مفترق العباسية- صور

عُثر على جثة الفلسطيني "خ. ا. ق" (34 عامًا) في أحد البساتين عند مفترق العباسية- صور، وقد حضرت القوى الأمنيّة وباشرت التّحقيق، بانتظار وصول الطّبيب الشّرعي لتحديد سبب الوفاة.

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