أفاد مراسل "النشرة" بأن نسبة الاقتراع في مدينة بيروت، بحسب الأرقام الرسمية، بلغت 6.16 بالمئة، حيث وصل عدد المقترعين إلى 31712 من أصل 514800 مقترع.
أما في المناطق البقاعية، فقد شهدت نسب الاقتراع ارتفاعا نسبيا، حيث بلغت في محافظة بعلبك الهرمل 14.61 بالمئة، وفي محافظة البقاع 14.80 بالمئة.
وفي التفاصيل، سجّلت قضاء زحلة النسبة الأعلى بـ15.79 بالمئة، يليه قضاء بعلبك 14.94، البقاع الغربي 13.84، راشيا 13.06، والهرمل 13.01 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسبة الاقتراع في بيروت 6.16 بالمئة وفي بعلبك الهرمل 14.61 بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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