ماكينة جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لـ"النشرة": نسبة الاقتراع في بيروت حتى الآن 2,77%

أكدت ماكينة جميعية المشاريع الخيرية الإسلامية لـ"النشرة"، أن "نسبة الاقتراع في مدينة بيروت حتى الآن هي بحدود 2.77 بالمئة، حيث اقترع نحو 14242 ناخبًا".

وبدأت العملية الانتخابية في محافظة بيروت عند السابعة من صباح اليوم، حيث سيختار نحو 511 الف ناخب مسجل على لوائح شطب مجلسا بلديا مؤلفا من 24 عضوا يتوزعون وفق العرف مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اضافة الى الأعضاء الاختياريين.

هذا وفتحت صناديق الاقتراع في المراكز بعد استكمال التحضيرات اللوجيستية ووصول رؤساء الاقلام ومندوبي اللوائح وسط اجراءات امنية مشددة اتخذتها القوى الامنية.

وتتألف دائرة بيروت الأولى من مناطق: الاشرفية، المدور، الصيفي والرميل حيث يبلغ عدد الناخبين فيها على لوائح الشطب نحو 135 الف ناخب، فيما سيختار ناخبو منطقتي الصيفي والرميل البالغ عددهم نحو 37 الفا اعضاء المجلس البلدي والمخاتير البالغ عددهم 12 مختارا في الرميل و4 في الصيفي من ضمن ست لوائح هي:

لائحة "بيروت تجمعنا" برئاسة إبراهيم زيدان، وتضم تحالف الاحزاب: القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، التيار الوطني الحر، الحزب التقدمي الاشتراكي، حركة امل، "حزب الله" وجمعية المشاريع، حزب الطاشناق، النائب فؤاد مخزومي، والوزير السابق محمد شقير كما تحظى برعاية مطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة.

لائحة "ائتلاف بيروت مدينتي" برئاسة فادي درويش ويدعمها نواب التغيير إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، مارك ضو ، فراس حمدان وحليمة قعقور.

لائحة "بيروت بتحبك"، يرأسها العميد المتقاعد محمود الجمل، بدعم من النائبين نبيل بدر وعماد الحوت والجماعة الإسلامية.

لائحة "أولاد البلد" برئاسة رولا العجوز، وتضم وجوها شابة.

لائحة "مواطنون ومواطنات في بيروت"، المدعومة من الوزير السابق شربل نحاس، وهي لائحة غير مكتملة.

لائحة"بيروت عاصمتنا" برئاسة عدنان الحكيم وهي غير مكتملة أيضاً.

وتجدر الاشارة الى ان نسبة التصويت في دائرة بيروت الأولى كانت في الدورات الانتخابية الماضية في حدود ال 20 بالمئة كون نسبة كبيرة من أبنائها في الاغتراب.