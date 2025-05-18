علمت "النشرة" أن نسبة الاقتراع في عدد من أحياء بيروت الأولى جاءت على الشكل الآتي: الأشرفية ٥ بالمئة، المدور ٣,٧ بالمئة، الصيفي ٥,٨ بالمئة، والرميل ٥,٢ بالمئة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسب الاقتراع دون 6 بالمئة في الاشرفية والرميل والصيفي والمدور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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