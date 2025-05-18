"النشرة": "القوات" الخاسر من ارتفاع نسبة المشاركة في انتخابات زحلة… وترجيح فوز لائحة زغيب

أظهرت ارقام نسب المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع ان مدينة زحلة تتصدّر، بعدما تجاوزت النسبة ١٢٪؜ عند الساعة ١١ قبل الظهر. وبحسب متابعين لمسار الانتخابات في زحلة، فإن ارتفاع نسبة المشاركة يعني تقدّم لائحة "زحلة رؤية وقرار" التي يرأسها اسعد زغيب، على لائحة "القوات"، بإعتبار أنّ المحازبين القواتيين سوف يقترعون جميعهم للائحة حزبهم التي يرأسها سليم غزالة، والتي يرجّح ان تحصل على ما يقارب عشرة الاف صوت من اصل حوالي 68 الف ناخب. وكلّما زادت الاعداد المشاركة في الانتخابات، وتجاوزت العشرين الف مقترع في زحلة، سيكون ذلك لصالح لائحة زغيب التي يدعمها كل من: حزب الكتائب، والوطنيين الاحرار، والكتلة الشعبية، والنائب ميشال ضاهر، والنائب السابق سيزار معلوف، والقاعدة الشعبية للتيار الوطني الحر الذي ترك الحرية لناخبيه، وعائلات من كل الطوائف، علماً ان هذه اللائحة لا تضم حزبيين سوى من الكتائب.

وبحسب مجريات العملية الانتخابية، فإنه من المرجّح ان تقارب نسبة المشاركة 40%، لتعطي احتمالية الفوز للائحة "زحلة رؤية وقرار".