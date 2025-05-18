نشرت وزارة الداخلية والبلديات مقارنةً رسميّةً لنسب الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية بين العامَين 2016 و2025 حتّى السّاعة 11 قبل الظّهر، وتبيّن أنّ زحلة هي الوحيدة الّتي تجاوزت النّسبة الّتي سُجّلت في الانتخابات الماضية.
وفي التّفاصيل، بلغت نسبة الاقتراع في الهرمل 15 بالمئة في العام 2016، بينما سجّلت اليوم 10,14 بالمئة. وفي البقاع الغربي كانت %12 بينما هي اليوم %11,88. أمّا في بعلبك فكانت نسبة الاقتراع 13 بالمئة، فيما وصلت حتّى الآن إلى %11,62.
وفي راشيا بلغت النّسبة في الانتخابات الماضية %11، أمّا اليوم فهي %10,36. وفي زحلة سجّلت النّسبة السّابقة 12 بالمئة، بينما وصلت اليوم إلى 12,59. أمّا في بيروت في العام 2016 فقد بلغت النّسبة 5.9 بالمئة، في حين وصلت اليوم إلى 4,68 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية نشرت نسب الاقتراع بالانتخابات البلدية حتى الساعة 11 مقارنةً مع العام 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.