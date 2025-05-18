الداخلية نشرت نسب الاقتراع بالانتخابات البلدية حتى الساعة 11 مقارنةً مع العام 2016

نشرت وزارة الداخلية والبلديات مقارنةً رسميّةً لنسب الاقتراع في ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ بين العامَين 2016 و2025 حتّى السّاعة 11 قبل الظّهر، وتبيّن أنّ زحلة هي الوحيدة الّتي تجاوزت النّسبة الّتي سُجّلت في الانتخابات الماضية.

وفي التّفاصيل، بلغت نسبة الاقتراع في الهرمل 15 بالمئة في العام 2016، بينما سجّلت اليوم 10,14 بالمئة. وفي البقاع الغربي كانت %12 بينما هي اليوم %11,88. أمّا في بعلبك فكانت نسبة الاقتراع 13 بالمئة، فيما وصلت حتّى الآن إلى %11,62.

وفي راشيا بلغت النّسبة في الانتخابات الماضية %11، أمّا اليوم فهي %10,36. وفي زحلة سجّلت النّسبة السّابقة 12 بالمئة، بينما وصلت اليوم إلى 12,59. أمّا في بيروت في العام 2016 فقد بلغت النّسبة 5.9 بالمئة، في حين وصلت اليوم إلى 4,68 بالمئة.