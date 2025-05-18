في بيروت... المقاطعة تمديد للفساد والمشاركة واجب لكسر المحاصصة

تشهد مدينة بيروت انتخابات بلدية تتسم بمنافسة واضحة بين خيارين: من جهة، لائحة تغييرية تحمل مشروعا جديدا يعكس طموحات الناس في التغيير والإصلاح، ومن جهة أخرى، لائحة تضم مختلف الأحزاب التقليدية (القوات اللبنانية، حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني الحر، حزب الكتائب، حزب الكتائب، جمعية المشاريع) تحت عنوان "المحاصصة"، والتي تمثل النهج القديم الذي أوصل العاصمة إلى ما هي عليه اليوم.

في هذا السياق، فإن عدم المشاركة في العملية الانتخابية يشكل عمليا هدية مجانية لهذه الأحزاب، ويمنحها فرصة للاستمرار في الإمساك بمفاصل القرار المحلي، وإعادة إنتاج نفس السياسات التي ساهمت في تراجع بيروت.

من هنا، تأتي الدعوة إلى مشاركة كثيفة وواعية من قبل الناخبين في هذه الانتخابات، بهدف كسر هذا النمط المتكرر، ووضع حد فعلي لمسار الفساد والمحاصصة، ومنح فرصة لقوى جديدة تحمل مشروع جديد لمدينة تستحق إدارة جديدة.