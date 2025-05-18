رصد عش للسلاحف البحرية على شاطئ المنصوري وتأمين الحماية له

رصد فريق حماية السّلاحف البحريّة في حمى المنصوري، عشًّا للسّلاحف البحرّية من نوع ضخمة الرّأس (Caretta caretta) على شاطئ المنصوري في جنوب لبنان، وقد تمّ تأمين الحماية للعش وفقًا للمعايير المعتمَدة.

ويُعدّ هذا الحدث إعلانًا رسميًّا عن انطلاق موسم تعشيش السّلاحف البحريّة في لبنان لهذا العام.

ودعت النّاشطة فاديا جمعة من فريق حماية السّلاحف في حمى المنصوري، إلى "احترام حرمة الشّاطئ والحفاظ على نظافته، التّقيّد بعدم استعمال الأضواء ليلًا وعدم إشعال النّيران، الامتناع عن رمي النّفايات، والتّقيّد بقانون الصّيد البحري لجهة عدم استعمال الدّيناميت خاصّةً؛ حمايةً لهذا الموئل البيئي الحسّاس على طول الشّاطئ اللّبناني".

وشدّدت على "أهميّة التّعاون مع المجتمع المحلّي والزّوار من أجل التّبليغ عن أي حال تعشيش أو فقس سلاحف بحريّة على امتداد الشّاطئ اللّبناني، عبر التّواصل مع الفريق المختص على الرّقم: 70908710-961+، ليتسنّى لهم اتخاذ الإجراءات اللّازمة لحماية الأعشاش ومتابعة الفقس".