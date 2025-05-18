بدء مراسم تنصيب البابا لاوون الرابع عشر

بدأت مراسم تنصيب البابا لاوون الرابع عشر. وتوافد الحشود الى ساحة القديس بطرس لحضور قداس تنصيب البابا لاوون الرابع عشر. ويترأس البابا لاوون الـ14، اليوم الأحد، في الفاتيكان القداس الذي يمثل بداية حبريته بحضور عشرات آلاف المؤمنين وقادة أجانب عدة بينهم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس.

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