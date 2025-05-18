شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والتنمية يشيد بكلمة الرئيس: مصر الحصن المنيع للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، بالخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة ببغداد، مؤكداً أنه "جسّد الثوابت العربية، وأكد الدور المصري الرائد في تعزيز التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".

وأوضح عبد النبي أن الرئيس السيسي صنّف العدوان الإسرائيلي على غزة كـ"جرائم ممنهجة" تستهدف طمس الهوية الفلسطينية، مشيراً إلى إدانته للتدمير الشامل والتجويع الذي حوّل القطاع إلى "منطقة غير قابلة للحياة". كما أكد أن مصر ستواصل بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة جهودها لوقف إطلاق النار، وبدء مسار سياسي جاد يؤسس لدولة فلسطينية على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت نائب رئيس الحزب إلى إعلان الرئيس السيسي عن مبادرة مصرية لتنظيم "مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة" بالشراكة مع دول عربية ودولية فور توقف العدوان، محذراً في الوقت ذاته من أن أي اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية "لن تحقق سلاماً مستداماً دون ضمان حقوق الفلسطينيين". كما ناقش الخطاب دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتكثيف الجهود نحو تسوية سياسية شاملة، مستلهماً الدور التاريخي لواشنطن في اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية.

وأشار عبد النبي إلى اتفاقه مع السيسي في الدعوة لوقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة الدولة الفلسطينية، معتبراً أن خطاب القاهرة "يعكس رؤية ثابتة تُقدّم حقوق الشعوب العربية، ويؤكد أن مصر ستظل درع الأمة في مواجهة التهديدات". وأضاف أن حزب الإصلاح والتنمية يدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل، معتزاً بالدور القيادي لمصر الذي "يجسّد قيم الأخوة والمسؤولية التاريخية تجاه القضايا العربية".