شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تطلق دورة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 18 مايو 2025 11:21 ص

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وتمكين المرأة، أطلقت أسقفية الخدمات العامة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورة تدريبية لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بمركز الأسرة والطفل بقرية سلامون بمحافظة سوهاج، بمشاركة 20 سيدة من أهالي المنطقة.

شهدت الدورة تنفيذ ورش عملية لصناعة صاجات الكحك والبسكويت من علب السمن الفارغة، بالإضافة إلى ابتكار أدوات لصناعة الخبز الشمسي (المقارس) باستخدام مخلفات الورق والكرتون، وذلك بقيادة إحدى متطوعات البرنامج.

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين السيدات من اكتساب مهارات عملية تساهم في تحسين أوضاعهن الاقتصادية، إلى جانب نشر ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة من خلال استثمار المخلفات المنزلية وتحويلها إلى أدوات نافعة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية التحالف الوطني لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية من خلال أنشطة مبتكرة وموجهة للفئات الأولى بالرعاية.



دورة أعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون



دورة أعادة تدوير المخلفات