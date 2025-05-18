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أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تطلق دورة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون

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  • أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تطلق دورة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون 1/4
  • أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تطلق دورة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون 2/4
  • أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تطلق دورة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون 3/4
  • أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تطلق دورة لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 18 مايو 2025 11:21 ص

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وتمكين المرأة، أطلقت أسقفية الخدمات العامة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دورة تدريبية لإعادة تدوير المخلفات المنزلية بمركز الأسرة والطفل بقرية سلامون بمحافظة سوهاج، بمشاركة 20 سيدة من أهالي المنطقة.

شهدت الدورة تنفيذ ورش عملية لصناعة صاجات الكحك والبسكويت من علب السمن الفارغة، بالإضافة إلى ابتكار أدوات لصناعة الخبز الشمسي (المقارس) باستخدام مخلفات الورق والكرتون، وذلك بقيادة إحدى متطوعات البرنامج.

تهدف هذه المبادرة إلى تمكين السيدات من اكتساب مهارات عملية تساهم في تحسين أوضاعهن الاقتصادية، إلى جانب نشر ثقافة إعادة التدوير والحفاظ على البيئة من خلال استثمار المخلفات المنزلية وتحويلها إلى أدوات نافعة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية التحالف الوطني لتعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية من خلال أنشطة مبتكرة وموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

دورة أعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون (2)
دورة أعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون 

 

دورة أعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون (3)
دورة أعادة تدوير المخلفات 

 

دورة أعادة تدوير المخلفات المنزلية بسلامون (1)
دورة أعادة تدوير المخلفات المنزلية 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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