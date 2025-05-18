شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى تنظم معارض ملابس وأثاث فى 3 محافظات لخدمة أكثر من 1600 مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحرصًا على دعم الأسر الأولى بالرعاية، نفذت جمعية الأورمان سلسلة من الأنشطة الاجتماعية في عدد من القرى بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، شملت تنظيم معارض للملابس، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، استفاد منها أكثر من 1690 مواطنًا.

في محافظة المنوفية، نظّمت الجمعية معرضًا للملابس في مركز وقرى: دراجيل، كفر الشبع، عزبة الشعيرة، عزبة الفلاحين، عزبة ناجي، وعزبة صلاح، استفاد منه نحو 600 مواطن.

كما أقامت الجمعية معرضًا آخر للملابس في محافظة كفر الشيخ، شمل قرى: ابشان، عزبة فريد علي، العالمية، عزبة السحرتي، عزبة حسن زايد، عزبة أبو النجاة، عزبة فودة، وعزبة أبو شادي، ووصل عدد المستفيدين إلى 540 مواطنًا.

أما في محافظة الدقهلية، فقد نظّمت الجمعية معرضًا للأثاث والأجهزة الكهربائية في قرى: كفر الشهيد، كفر الجوهري، الدبونية، كفر المحمدية، وكفر علي عبد الله، استفاد منه 552 مواطنًا.

تأتي هذه الأنشطة ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به جمعية الأورمان، تحت مظلةالتحالف الوطني، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية الشاملة في القرى المصرية.



جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم معارض ملابس وأثاث



جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم معارض ملابس وأثاث