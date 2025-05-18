شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 25 قتيلًا في عواصف عنيفة بـ 3 ولايات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

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دمار واسع

الدمام - شريف احمد - قُتل أكثر من 25 شخصا في عواصف عنيفة اجتاحت ولايات ميزوري وكنتاكي وفيرجينيا الأميركية، مدمرة منازل ومحلات تجارية ومتسببة بانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأشخاص، حسبما أعلنت السلطات.وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير على منصة إكس، إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في العواصف التي اجتاحت الولاية مساء الجمعة، فيما أعلنت السلطات المحلية في ميزوري مقتل سبعة أشخاص.وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين جراء سقوط أشجار في ولاية فيرجينيا.وأظهرت لقطات مصورة من مسيرات ونشرتها وسائل إعلام محلية مشاهد الدمار في بلدة لندن بولاية كنتاكي ومنازل سويت بالأرض وجذوع أشجار بلا أغصان.وقال حاكم كنتاكي، إن الكهرباء انقطعت أكثر من 100 ألف شخص في الولاية، فيما أعلنت خمس مقاطعات حالة الطوارئ.وفي ميزوري قضى خمسة أشخاص في مدينة سانت لويس كبرى مدن الولاية، في ما اعتبرته السلطات إحدى أعنف العواصف في تاريخها، وشخصان في مقاطعة سكوت، حسبما قالت شرطة دورية الطرق السريعة في الولاية في بيان لفرانس برس.أضاف البيان أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 180 ألف شخص فيما فتحت السلطات ثلاثة ملاجئ في المنطقة، وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس أكثر رداءة ليلة الأحد والإثنين.