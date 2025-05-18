شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. قتيلان و19 إصابة في اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين والان نبدء بالتفاصيل

حادث مميت

الدمام - شريف احمد - قُتل شخصان وجرح 19 في اصطدام سفينة شراعية مخصصة للتدريب تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين في نيويورك، على ما أفاد رئيس بلدية المدينة الأميركية إريك آدامز.وكتب آدامز عبر منصة إكس: "في وقت سابق فقدت السفينة كواوتيموك التابعة للبحرية المكسيكية من قوة الدفع واصطدمت بجسر بروكلين".وأوضح أن 19 من ركاب السفينة البالغ عددهم 277 أصيبوا بجروح بينهم اثنان في وضع حرج فيما "توفي اثنان آخران متأثرين بإصابتهما".وتحطمت الصواري الثلاث للسفينة مع اصطدامها بالجسر الشهير في وقت متأخر من السبت فيما كان المارة يستمعون بأمسية ربيعية لطيفة.وقال قائد العمليات الخاصة في شرطة نيويورك ويلسون أرامبوليس في مؤتمر صحافي إن السفينة فقدت من قوة الدفع عندما كان القبطان يقوم بمناورة، ما أدى إلى اصطدامها بدعامة الجسر.وبنيت السفينة في العام 1982 ويبلغ ارتفاع صاريتها 48,2 مترا وتشارك في الكثير من تجمعات السفن الشراعية في العالم.وكانت السفينة في طريقها إلى ايسلندا عند وقوع الحادث.