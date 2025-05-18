شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سومباوا الإندونيسية.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان جنوب الجزيرة، وعلى عمق 5 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.