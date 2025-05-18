اخبار العالم

دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إندونيسيا

0 نشر
واس- جاكرتا 0 تبليغ

  • دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إندونيسيا 1/2
  • دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إندونيسيا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية.. زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سومباوا الإندونيسية.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان جنوب الجزيرة، وعلى عمق 5 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا