افادت مراسلة "النشرة" عن تنافس بين لائحتين في القاع، الاولى "لائحة العائلات" مدعومة من التيار الوطني الحر برئاسة المحامي نقولا مطر. والثانية لائحة "ارضي هويتي" برئاسة المحامي بشير مطر و مدعومة من حزب القوات اللبنانية، إضافة إلى بعض المرشحين المستقلين. وقد علمت "النشرة" ان نسبة الاقتراع في القاع وصلت الى 6 بالمئة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسبة الاقتراع في القاع وصلت الى 6 بالمئة والتنافس بين لائحتين الاولى مدعومة من التيار والثانية من القوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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