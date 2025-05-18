وزير الإعلام السوري بحث مع رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية بتعزيز التعاون ومكافحة التضليل

أعلنت ​وزارة الإعلام السورية​ أنّ "اتصالًا هاتفيًّا جرى بين وزير الإعلام حمزة المصطفى ورئيس دائرة الاتصالات في الرّئاسة التّركيّة فخر الدين آلتون"، موضحةً أنّ "الإتصال تناول عددًا من القضايا المتعلّقة بالعمل الإعلامي والتّواصلي والتّحدّيات المختلفة، ولا سيّما مواجهة المعلومات الخاطئة ومكافحة التّضليل، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التّعاون المشترك".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "ألتون أبدى موقف تركيا الدّاعم واستعدادها للمساعدة في النّهوض بقطاع الإعلام في سوريا وتوفير الخبرات اللّازمة"، لافتةً إلى أنّه "تمّ الإتفاق على عقد اجتماع قريب لتوقيع مذكّرة تفاهم".

من جهته، ذكر آلتون في تصريح، "أنّني أكّدت خلال الاتصال أنّنا سنستمر في الوقوف إلى جانب الشّعب السّوري الصّديق الشّقيق، وسنواصل العمل بعلاقة وثيقة وتعاون مع سوريا في مجال الإعلام والاتصالات، كما هو الحال في كل المجالات الأخرى".