باتروشيف: أسطول البلطيق الروسي يعزز مواقعه في ظل الوضع العسكري السياسي الصعب الحالي

أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، نيكولاي باتروشيف، أن "أسطول البلطيق الروسي يعزز مواقعه في ظل الوضع العسكري السياسي الصعب الحالي، ويضمن أمن الملاحة ويصد استفزازات القوات البحرية للدول غير الصديقة".
واشار في يوم تأسيس أسطول البلطيق الروسي الى ان "في ظل الوضع العسكري السياسي المعقد، يواصل الأسطول تعزيز مواقعه، ويضمن أمن الملاحة بشكل موثوق ويصد استفزازات القوات البحرية للدول غير الصديقة، ويصقل مهاراته من خلال التدريبات في بحر البلطيق وفي الرحلات الطويلة".
وأضاف أن "أسطول البلطيق الذي تأسس على يد بطرس الأكبر، يُعد بحق مهد البحرية الروسية، وتاريخه بأكمله مثال للبطولة والشجاعة والإقدام والإخلاص للوطن".
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