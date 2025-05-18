القوات الجوية الأوكرانية: روسيا شنت على أوكرانيا هجوما واسعا بـ273 مسيرة انقضاضية أسقطنا 88 منها

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن "روسيا شنت على أوكرانيا هجوما واسعا بـ273 مسيرة انقضاضية أسقطنا 88 منها". وفي وقت سابق اليوم، افادت الإدارة العسكرية بكييف عن "مقتل سيدة وإصابة 3 آخرين نتيجة الهجمات بالمسيرات الانتحارية على كييف".

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