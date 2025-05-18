أكّد رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، في تصريح، أنّ "بيروت عاصمتنا كلّنا، وزحلة المتنوّعة تبقى عاصمة الكثلكة في الشّرق، وواجبنا أن نحافظ على كل أبنائها، ولا أحد يمكنه أن يلغي أحدًا من معادلتها وتكوينها"، مشيرً إلى أنّ "اليوم إن شاء الله تُبرهن أنّها دائمًا عروس البقاع، وعرسها الدّيمقراطي بتنوّعها ولا أحد يحتكرها".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: زحلة عاصمة الكثلكة بالشرق ولا أحد يحتكرها وواجبنا الحفاظ على كل أبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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