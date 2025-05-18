أفاد مراسل النشرة بأن نسبة الاقتراع في محافظة بعلبك الهرمل بلغت 10.24 بينما بلغت في محافظة البقاع 10.64 بالمئة. في التفاصيل، في قضاء راشيا وصلت إلى 8.82 بينما في الهرمل وصلت إلى 8.80 وفي البقاع الغربي وصلت إلى 9.54 وفي زحلة 11.74 وفي بعلبك 10.49.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نسب الاقتراع في البقاع وبعلبك الهرمل تتجاوز 10 بالمئة وزحلة تسجل النسبة الأعلى بـ11.74بالمئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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