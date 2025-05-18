النشرة: نسب اقتراع متفاوتة في قرى زحلة وبعلبك

افادت مراسلة "النشرة"، بأن "نسبة الاقتراع في المريجات وصلت الى 7,83%، وعين كفرزبد 18%، وقاع الريم 18%، والفرزل التحتا حوالي 15% والفرزل الفوقا حوالي 17% وجديتا 18% وتربل 21%". واوضحت ان "نسبة الاقتراع في القرى بقضاء بعلبك الى 9% في عين بورضاي، وفي سرعين التحتا 36% ".

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